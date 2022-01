Tu seras un homme, mon fils – Compagnie du Dagor Le Nouveau Théâtre, 15 mars 2022, Châtellerault.

Tu seras un homme, mon fils – Compagnie du Dagor

Le Nouveau Théâtre, le mardi 15 mars à 20:30

Tu seras un homme, mon fils traverse les moments sensibles de séparation entre une mère et son fils. Ces instants anodins, parfois furtifs, quelquefois tragiques où le lien s’effiloche ou se renforce. Un départ à la fac, une sortie un samedi soir, un séjour à l’hôpital… traduisent le mouvement contradictoire de leur amour entre fusion et désir d’indépendance. Tu seras un homme, mon fils fait le récit, par touches impressionnistes, de ce lien complexe et passionné. La musique et le mouvement des corps enlacent avec pudeur les sentiments. Dans ce portrait sensible, le jeu des comédiens révèle les failles et les douceurs de l’amour maternel, la force de cet amour sans égal, de ce lien indéfectible. Tu seras un homme, mon fils évoque un pas de deux, le ballet d’un couple hors du commun et toute la beauté de cette danse infinie qui continue au-delà de la mort de l’un ou de l’autre. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 18 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6/12/17€

Amour inconditionnel

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:30:00 2022-03-15T21:30:00