Après la remise officielle du Prix du Marque-Page, Gwénaële Robert vous offrira une lecture d’extraits de son premier roman, _Tu seras ma beauté_, paru en 2017 chez Robert Laffont. Christian Brotons lui donnera la réplique. Dans ce _Cyrano de Bergerac_ moderne, ils nous conteront le destin émouvant d’une femme dont un échange épistolaire vient bousculer le quotidien et les espoirs. Lecture suivie d’une rencontre dédicace avec l’auteur.

nombre limité de places disponibles

