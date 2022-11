Tu restes flou et Je reste inquiet Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

2022-11-25 20:30:00 – 2022-11-25 22:30:00

13100 EUR Œdipe tue son père et épouse sa mère sans le savoir à cause d’une succession d’éléments orchestrés par les dieux.

Au-delà de l’actualisation de la tragédie, c’est une expérience totale qui est proposée au spectateur: la scénographie radicale, masquant les corps des comédiens et les passages de chœur nous emportent dans un univers unique.



● Réécriture et mise en scène : Anna Fagot

● Composition : Alex Grillo

● Création lumière : Vincent Guibal et Olivier Schwal

● Assistanat à la mise en scène : Faustine Guégan

● Coaching voix : Jeanne Alcaraz

● Production : Compagnie Entre!

Dans cette réécriture d'Œdipe Roi de Sophocle, Anna Fagot tisse des liens entre passé et présent, faisant résonner le mythe antique avec notre monde contemporain. Œdipe, Freud, Greta, les époques se mêlent pour mieux vous interroger.

