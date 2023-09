Tu poses ou tu photographies ? : atelier avec l’artiste Nicolette Humbert Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. Jusqu’à 100 ans. gratuit

À l’occasion du temps fort jeunesse « à hauteur de bébés », on vous tire le portrait à la bibliothèque Saint-Éloi… et vous serez aussi photographe le temps d’un « clic » !

L’artiste Nicolette Humbert vous propose un atelier photo qui réunit enfants et parents autour du portrait (individuel ou de famille) . Ici, pas d’âge pour utiliser les appareils photos ! Tour à tour, vous serez modèles et photographes, captant une attitude au bon moment, un regard, une complicité… De beaux portraits à réaliser et de chouettes souvenirs à conserver !

samedi 18 novembre, 15h

grands-parents et petits enfants ou parents et enfants

sur inscription à partir du 18 octobre

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

