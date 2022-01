Tu peux toujours rêver – Le Terrier Production Biesles, 11 mars 2022, Biesles.

Tu peux toujours rêver – Le Terrier Production

Biesles, le vendredi 11 mars à 17:00

En partenariat avec la médiathèqe départementalde de la Haute-Marne. Jean-Mou est un enfant timide, sensible et exemplaire. Il a 7 ans et quart. Comme chaque année, il arrive chez sa grand-mère pour y passer les vacances d’été. Jean-Fou, du haut de ses 8 ans moins le quart, est aventurier, turbulent et malicieux. Il vient tout juste d’emménager avec ses parents dans la maison voisine. Ces deux petits garçons au tempérament diamétralement opposé, vont devenir très vite complices à travers leurs aventures et leurs rêves communs, remplis de surprises et de drôles de personnages. Dans ce voyage en chansons, partageons leurs émotions et leurs péripéties, en nous promenant entre imaginaire et réalité… Le temps d’un été.

Entrée libre sur réservations

Biesles rue de Chaumont 52340 Biesles Biesles Haute-Marne



2022-03-11T17:00:00 2022-03-11T18:00:00