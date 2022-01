« TU PEUX » D’ÉLISE GRAVEL, EXPOSITION À CHERRÉ Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

A partir de 4 ans Une fille qui pète ou qui parle fort, c’est possible ? Et un garçon qui pleure, qui fait la cuisine ou qui danse ? Bien sûr ! Une exposition jeunesse à découvrir du 21 janvier au 29 avril 2022 à la bibliothèque de Cherré (Les Hauts-d’Anjou). Dans son livre numérique « Tu peux », décliné ici en exposition, l’autrice-illustratrice

québécoise Elise Gravel s’attarde à déconstruire de façon ludique les stéréotypes de genre afin de permettre aux enfants d’être tout ce qu’ils désirent être, sauf méchants et impolis, évidemment !

