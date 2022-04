TU PARLAIS DE MOI SANS ME CONNAITRE – RESURGENCE

2022-04-23 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-23 19:00:00 19:00:00 Un autre rendez-vous dans la cité, une invitation à venir écouter le battement d'un cœur. Celui de Damiane, dont tout le monde parle, visiblement condamné au silence et à la fuite. Un solo de Krump, un récit pudique, qui n'est pas celui d'une traversée en mer. Un portrait actif de Damiane, dans sa simplicité et sa beauté d'adolescent d'aujourd'hui, aux prises avec ses sentiments, son besoin de dire. Sa rage, sa fureur, mais aussi son humour, sa distance. Son désir d'exister au-delà des jugements. Damiane a soif de justice et d'égalité, comme beaucoup de jeunes de sa génération.

