Tu n’obéiras point ! D’après le mythe d’Antigon Théâtre le Galpon, 5 octobre 2021, Petit-Lancy.

du mardi 5 octobre au dimanche 10 octobre à Théâtre le Galpon

Tu n’Obéiras point, c’est un spectacle qui place la confrontation au premier plan. Elle éclate lorsque les fils d’Œdipe, Polynice et Etéocle, se battent à mort pour le pouvoir sur Thèbes. Dans Tu n’Obéiras Point, la confrontation n’est plus seulement l’affaire d’une famille royale, elle est aussi un corps à corps, entre la sœur et le frère, entre les sœurs, entre les fils et leur mère et parfois même entre les acteurs et les spectateurs. « … Durant l’heure et demi que dure la représentation, nous assistons à une mise à nu complète de la part des comédiennes et des comédiens, transcendés par des rôles libératoires. En cela, leur partition est purement incroyable, d’autant que le travail effectué sur les corps, les visages et la voix se ressent particulièrement. Ils habitent l’espace comme rarement et nous transportent avec eux dans le tourbillon de fatalité et de malheur qui touche la ville de Thèbes. » Nolan Petignat EPIC magazine

CHF25 CHF22 CHF15 CHF10

Un face à face charnel

2021-10-05T20:00:00 2021-10-05T21:30:00;2021-10-06T20:00:00 2021-10-06T21:30:00;2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T21:30:00;2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T21:30:00;2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T21:30:00;2021-10-10T18:00:00 2021-10-10T19:30:00