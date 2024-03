Tu n’es pas seul.e La Neuville-sur-Essonne, samedi 6 avril 2024.

Tu n’es pas seul.e La Neuville-sur-Essonne Loiret

Spectacle sur les luttes féministes et les violences faites aux femmes

Dès 12 ans

TU N’ES PAS SEUL.E

c’est une fresque historique des luttes féministes

c’est aussi un spectacle avec des scènes intimes et quotidiennes

c’est une juxtaposition de scènes qui donnent à ressentir, voir, penser, se

c’est un spectacle destiné aux adolescent.e.s et aux adultes.

est programmé dans le cadre d’iCi AUSSi, un festival sur l’égalité femmes-hommes. 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

153 grande rue

La Neuville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Tu n’es pas seul.e La Neuville-sur-Essonne a été mis à jour le 2024-02-29 par ADRT45