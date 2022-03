Tu ne te souviendras pas Les Abattoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Tu ne te souviendras pas Les Abattoirs, 10 mars 2022, Toulouse. Tu ne te souviendras pas

Les Abattoirs, le jeudi 10 mars à 18:30

### Conférence-performance d’Émilie Franceschin Émilie Franceschin présente, dans le cadre des Jeudis des Abattoirs, une conférence – performance spécialement pensée pour le projet du livre d’artiste Tu ne te souviendras pas. Ce dernier découle d’une réflexion autour de la trace dans la performance. Émilie Franceschin a entrepris un projet de congélation de vêtements de performances comme processus d’archivages de ces dernières. Ces diverses recherches entre performances, installation, photographies l’ont amenée à concevoir un livre d’artiste se situant au-delà de la seule documentation de ce projet. En collaboration avec les graphistes Rovo, ce livre a été pensé dans une dimension évolutive et modifiable gardant cette idée de transformation et de mouvement présent dans son travail artistique. Il peut être activé et visible de diverses manières : livret / plan / objet dans l’espace. _Ce temps de conférence – performance présenté dans le cadre des Jeudis des Abattoirs permettra de déployer et d’activer cette réalité “imprimée” dans le livre._ ### Plus d’infos [Site des Abattoirs ](https://www.lesabattoirs.org/evenement/tu-ne-te-souviendras-pas/) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 10 mars 2022 à 18h30 * Auditorium

Entrée libre

Culture Les Abattoirs 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:30:00 2022-03-10T20:30:00

