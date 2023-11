Illusions perdues – Saison T.U. / Saison mobile Grand T TU-Nantes Nantes, 10 avril 2024, Nantes.

2024-04-10

Horaire : 20:00 22:30

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 – billetterie.legrandt.fr- au Grand T, 68 rue du général Buat à Nantes, du lundi au vendredi de 14h à 18h

Théâtre. La metteuse en scène Pauline Bayle adapte l’une des œuvres majeures de Balzac, « Les Illusions perdues », et confie une vingtaine de personnages à six interprètes flamboyants, déjouant les genres et les générations. Le temps d’enfiler une veste ou de nouer un foulard, les corps se rassemblent, se séparent et se poursuivent, les pieds frappent le sol et font naître la brume de Paris, une ville-monde où les espoirs naïfs se consument aussi vite que les passions. L’adaptation se concentre sur la trajectoire du jeune poète ambitieux Lucien, son ascension fulgurante et sa terrible chute. Le héros traverse différents milieux parisiens : les grands journaux, les partis politiques, les théâtres et les maisons d’édition. À travers ce parcours initiatique, « Illusions perdues » dévoile les rouages d’une société cruelle où personne n’est épargné. Et pourtant, malgré la mécanique implacable du récit, les personnages flamboient, même au plus profond de leur mesquinerie. Car dans la mise en scène de Pauline Bayle, tout se joue sous nos yeux et sans jamais fléchir, les comédiens et comédiennes embrasent la représentation. Mise en scène : Pauline BayleAvec Manon Chircen, Anissa Daaou, Zoé Fauconnet, Frédéric Lapinsonnière, Adrien Rouyard et la participation de Najda Bourgeois ou Viktoria Kozlova Tout public à partir de 15 ans Durée : 2h30 Représentations : du mardi 9 au vendredi 12 avril 2024 à 20hCoréalisation TU / Le Grand T

