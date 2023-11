Nos Feux (Léo Vinette) + Reface (Collectif Les Idoles) – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 3 avril 2024, Nantes.

2024-04-03

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Une soirée pour découvrir deux propositions chorégraphiques qui font l’expérience de la métamorphose : la chorégraphe Léa Vinette place son duo au cœur des multiplicités des corps et des émotions, Les Idoles imaginent une performance hypnotique autour de la déformation. Nos Feux : Un duo exaltant déploie ce qui bouillonne à l’intérieur d’un volcan imaginaire : lave, pulsions, désirs, chansons, rêves et visions. Concept et chorégraphie : Léa VinetteCréation et performance : Stanley Ollivier et Léa Vinette Reface : À travers une multitude de références visuelles puisées dans le cinéma et l’art visuel, deux interprètes cherchent à (re)convoquer nos fantômes et nos idoles dans un jeu hypnotique d’effeuillage facial. Conception : Collectif Les IdolesInterprètes : Chandra Grangean et Lise MessinaCréation musique live : Martin Malatray-Ravit Tout public à partir de 10 ans Durée : 40 min. + 40 min. Représentations : Mercredi 3 avril 2024 à 19h (Reface + Nos feux), à 20h (Nos feux + Reface)Jeudi 4 avril 2024 à 19h (Reface + Nos feux), à 20h (Nos feux + Reface)

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr