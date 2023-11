JUSTICE.S – de Vincent Collet – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 27 mars 2024, Nantes.

2024-03-27

Horaire : 20:00

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre Quatre interprètes tentent de nous parler de justice avec justesse révélant la place nécessaire de l’accident et de l’inattendu, du repositionnement permanent que nécessite notre attention, notre jugement. Un groupe de voyageurs et voyageuses s’embarque dans une démarche obsessionnelle de compréhension du monde qui l’entoure pour rétablir sa capacité à agir et à penser des futurs désirables. La scénographie se construit au fur et à mesure, telle une carte qui se déploie, et nous plonge dans cette aventure qui dessine les contours d’un sentiment sans doute un peu trop grand pour nous. Conception, mise en scène : Vincent ColletCo-auteurs/autrices et interprétation : Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, Fanny Fezans et Vincent Voisin Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h À l’issue du spectacle, le public est invité à découvrir sur le plateau une installation vidéo immersive, « Le Grand Tour », composée de 6 films documentaires, donnant la parole à des habitants et habitantes de Bretagne, Genève, Bruxelles, Québec, Nouvelle-Calédonie et Athènes, sur la notion de justice. Représentations : du mardi 26 au jeudi 28 mars 2024 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/