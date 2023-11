L’Amour de l’art – de et par Stéphanie Aflalo – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 22 mars 2024, Nantes.

2024-03-22

Horaire : 20:00

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre Voici deux guides de musée qui tentent d’expliquer ce que les tableaux veulent dire, extirpant de force aux œuvres un discours – absurde, les faisant parler à outrance, refusant, quitte à se ridiculiser un peu, le silence chic et sincère par lequel il convient d’apprécier la grandeur des œuvres d’art. La comédienne et metteuse en scène Stéphanie Aflalo pirate le terrain de l’institution culturelle et nous accompagne d’une transgression fantasmée des règles du jeu de l’institution sacralisée du musée. Une conférence-spectacle sur la peinture déroutante, comique, culturellement incorrecte et poétiquement pertinente. Projet conçu par Stéphanie AflaloÉcriture et jeu : Stéphanie Aflalo et Antoine Thiollier Représentations : jeudi 21 et vendredi 22 mars 2024 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/