Jusqu’à présent, personne n’a ouvert mon crâne pour voir s’il y avait un cerveau dedans – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 20 mars 2024, Nantes.

2024-03-20

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre. Dans un dialogue absurde avec elle-même, la comédienne seule en scène tente de venir à bout des problèmes que pose la philosophie, dans un déluge drôle et absurde de questions et d’injonctions. Un hilarant éloge de la confusion et du non-sens ! Sur scène, un écran de télé. Sur cet écran, il y a Stéphanie Aflalo. Sur scène, il y a aussi Stéphanie… Et ces deux Stéphanie discutent ensemble des principes de la philosophie et essayent de trouver des solutions et réponses aux grands questionnements du monde. La seconde invite la première à s’engager avec elle dans une entreprise de clarification à outrance, consistant à établir l’inventaire minutieux, exhaustif, définitif, de ce qui peut se dire et de ce qui ne le peut pas, de ce qui a un sens et de ce qui n’en a pas, mises en situation et exemples concrets à l’appui. Écriture, conception et jeu : Stéphanie Aflalo Durée : 1h Représentations : mardi 19 et mercredi 20 mars 2024 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/