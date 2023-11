Rêve et ivresse – d’Elise Lerat – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 13 mars 2024, Nantes.

2024-03-13

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Danse. Entre tumulte et repos, les mouvements des danseurs et danseuses se réorganisent sans cesse. Entre ivresse et extase, les corps s’abandonnent au mouvement répétitif et s’agencent. Du groupe naît le solo, le duo et le trio. Et de ces formes réapparaît le groupe, l’unisson. Et laisse place à l’intensité du chœur. Chorégraphie : Elise LeratEn collaboration avec les interprètes : Benoît Canteteau, Lisa Miramond, Félix Maurin, Christophe Jeannot, distribution en coursMusique : Mathias Delplanque Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h Représentations : mardi 12 et mercredi 13 mars 2024 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/