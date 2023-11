R É V E R B É R E R – de Jonas Chéreau – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 21 février 2024, Nantes.

2024-02-21

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Danse. Avec une passion assumée pour l’illusion et l’absurde, un quatuor de danseurs et danseuses détourne les codes de l’ombromanie, l’art de créer des ombres projetées. Une aventure burlesque et lumineuse pour le regard, du mythe de la caverne à la science-fiction psychédélique. Conception : Jonas ChéreauInterprétation & lumière : Pauline Brun, Jonas Chéreau, Estelle Gautier, Marcos Simoes Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h Représentations : mercredi 21 et jeudi 22 février 2024 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

http://www.tunantes.fr