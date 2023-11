Le Tir Sacré – de Marine Colard – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 17 février 2024, Nantes.

2024-02-17

Horaire : 17:00 17:55

Gratuit : non 6 € à 16 € 6 € enfant + 6 € parent accompagnant (tarif Youpi ! c’est samedi)Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Danse / Théâtre. À travers une danse aux allures athlétiques, rythmée par des commentaires sportifs débordants, la natation, l’escrime, l’athlétisme, le tennis ou encore le patinage composent la matière d’une savoureuse oscillation des corps. Et des mots. Deux danseuses sont entraînées par la musicalité du commentaire sportif et déploient toute une grammaire corporelle du sport de haut niveau. Jusqu’où ce duo se risquera-t-il dans cette escalade pour toujours plus de performance, pour toujours plus d’émotions ? Jusqu’où se risqueront-elles ensemble ? Quelle relation entre la performance de l’athlète et l’exubérance dramatique du journaliste sportif ? Conception : Marine ColardChorégraphie : Marine Colard en collaboration avec Esse VanderbruggenInterprétation : Marine Colard & Esse Vanderbruggen Tout public à partir de 6 ans Durée : 55 min.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/