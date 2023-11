Sirènes – Cie 52 Hertz – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 7 février 2024, Nantes.

2024-02-07

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre / Performance. Dans un vivarium vivent des créatures étranges, hybrides et désexualisées : les sirènes. Ici, elles réinventent les mythes, détricotent les fictions, dissèquent le patrimoine dans un ballet drôle et désinvolte. Pour nous faire rêver autrement la féminité. Mi-femme mi-animal, créatures féériques aux dons multiples ou monstres marins manipulatrices, les sirènes font l’objet de nombreuses croyances. Comment échapper aux canevas moraux que nous lèguent les mythes ? Que faire de notre héritage fictionnel ? Jouant des codes du zoo et des spectacles d’otaries, les trois comédiennes Hélène Bertrand, Margaux Desailly et Blanche Ripoche multiplient les expériences pour disséquer le mythe de la sirène. Dans un ballet visuel plein de désinvolture, elles libèrent les imaginaires des représentations du corps féminin et de la sirène, et nous plongent dans une aventure féministe et sauvage. Une expérience absurde et cruelle, tout autant que fascinante et étrange, qui déjoue les idées reçues, et questionne notre rapport aux fictions et aux savoirs avec beaucoup d’humour. Ecriture, mise en scène et jeu : Hélène Bertrand, Margaux Desailly, Blanche Ripoche Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h Représentations : Mardi 6 et mercredi 7 février 2024 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/