Serena – avec Clément Pascaud – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 31 janvier 2024, Nantes.

2024-01-31

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre. Serena Williams, c’est la plus grande joueuse de tennis de l’ère moderne. « Serena » c’est un monologue qui raconte avec humour, pudeur et poésie, le chemin initiatique d’un adolescent qui se projette dans la joueuse pour découvrir et accepter son identité. Clément a 34 ans, est metteur en scène, adore les grandes héroïnes, les acteurs et les actrices. Il aime aussi le tennis. Et surtout Serena Williams dont il a suivi assidûment, depuis ses 13 ans, toute la carrière, les exploits et les échecs, les combats. Si Clément n’a absolument rien en commun avec Serena, il a pourtant toujours voulu lui ressembler, elle qui a été un véritable modèle tout au long de son adolescence. Conception : Clément Pascaud, acteur et metteur en scèneAutrice : Marion Solange-Malenfant avec Clément Pascaud Tout public à partir de 13 ans Durée : 1h15 Représentations : Mardi 30, mercredi 31 janvier et jeudi 1er février 2024 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/