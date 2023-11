Je badine avec l’amour (parce que tous les hommes sont si imparfaits et si affreux) – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 19 janvier 2024, Nantes.

2024-01-19

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Danse. Avec comme point de départ le film « Dirty Dancing », romance culte de toute une génération d’ados des 80’s, le chorégraphe Sylvain Riéjou revisite la figure du duo amoureux. Une exploration toute en légèreté et en profondeur des relations humaines, à travers les références culturelles qui l’ont bercé et qui ont construit son regard sur l’amour. Comment un adolescent homosexuel construit-il son rapport à l’amour et à la sensualité, à travers des films qui exposent des relations hétéronormées ? Quelle confusion entre la réalité et la fiction se produit alors ? Et quel rapport à son propre corps et à celui d’autrui se dessine ? Quelle est la place de la danse dans les rencontres amoureuses ? Conception et interprétation : Sylvain RiéjouCréation en étroite collaboration avec les interprètes : Émilie Cornillot, Julien Gallée-Ferré et Clémence Galliard Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h15 Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires Représentations : vendredi 19 janvier 2024 à 21hsamedi 20 janvier 2024 à 17h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr