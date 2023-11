Moche – de Laurent Cebe – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 17 janvier 2024, Nantes.

2024-01-17

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Danse. Ici la danse dialogue avec la notion de beauté célébrant les fragilités, les incohérences et la singularité de chacun et chacune. Six interprètes s’appuient sur une partition dessinée grand format et un dialogue avec une création musicale live, pour composer une danse au présent, portée par un imaginaire sans concession au service du mouvement et du partage. MOCHE se déploie autour d’un dessin géant, véritable paysage des imaginaires de chacun et chacune des interprètes, et reflet de leurs corps irremplaçables. Avec MOCHE, l’exploration des rapports entre danse et dessin, mais aussi danse et composition musicale, prend part à une poétique de la présence qui invite chaque spectateur et spectatrice à élargir son imaginaire du beau en célébrant la sincérité du geste dansé. Chorégraphe : Laurent CebeInterprètes : Côme Fradet, Elvira Madrigal, Cédric Cherdel, Lucie Collardeau, Laurent Cebe, Julie NiocheArtiste sonore : Jonathan Poulet Durée : 1h Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires Représentations : mardi 16 et mercredi 17 janvier 2024 à 21h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr