Habiter – Série vidéo chorégraphique de Laurent Cebe – Festival Trajectoires TU-Nantes Nantes, 16 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-16 12:00 –

Gratuit : oui

Projection. La série vidéo chorégraphique « Habiter » questionne le lieu du théâtre lorsque celui-ci est vide, sans spectateurs et spectatrices, où seuls les artistes l’occupent. Sept danseurs/danseuses nous invitent alors à entrer dans leurs mondes imaginaires et sensibles. Ils essaient ensemble de rendre possible un monde différent, dans lequel il est possible de rater, de faire autrement, d’exister pleinement sans avoir à se soucier de ce qu’il faudrait faire. Une manière à eux de vous parler du théâtre et de ce que l’on y fabrique. Projection en continu : mardi 16 et mercredi 17 janvier 2024 à partir de 12h Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 24 janvier 2024)

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr