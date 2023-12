Ce qu’il faut dire – Saison mobile Grand T TU-Nantes Nantes, 20 décembre 2023 19:00, Nantes.

2023-12-19

Horaire : 20:00 21:40

Gratuit : non 12 € à 25 €Places à l’unité BILLETTERIES :- billetterie.legrandt.fr- au Grand T, 68 rue du général Buat à Nantes, du lundi au vendredi de 14h à 18h

Théâtre. Quatre acteurs et actrices afro-descendants portent la parole de Léonora Miano. Des mots adressés dont le « je » a la peau noire. En trois chants, ces quatre voix accompagnées de percussions scandent la domination et l’assignation tout en appelant à la communion et la célébration. C’est simple, poétique, politique et percutant. Retourner le langage comme un gant pour voir de quoi est-il fait : radicale, Léonora Miano déboulonne les lieux communs et les schémas de pensée. Qui a désigné des personnes « noires » et d’autres « blanches » ? Qui a décidé que l’Afrique se nommerait ainsi ? Qu’est-ce qu’être « noir » en France, aujourd’hui ? Comment vivre fier ? Avec audace, acuité, humour, l’écrivaine développe une réflexion cruciale et fait entendre d’autres points de vue, des vérités qu’on a tues. Le metteur en scène Stanislas Nordey confie à trois actrices et un acteur ces textes rythmés, qui s’appuient sur la partition subtile et mélodique d’une percussionniste au plateau. Ce qu’il faut dire n’est pas un cri mais une clameur vers une souveraineté possible. Avec Gaël Baron, Océane Caïraty, Ysanis Padonou, Mélody Pini, Lucie Delmas Durée : 1h40 Représentations du 19 au 22 décembre 2023

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://www.legrandt.fr