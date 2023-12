Triplex – Soirée performances – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 13 décembre 2023 18:00, Nantes.

2023-12-13

Horaire : 19:00

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

À la découverte de trois artistes qui déplacent les codes et les formes entre les arts plastiques et la scène : Nicolas Barry, Meg Boury et Jeanne Moynot. Une soirée proposée par trois lieux défricheurs de jeunes artistes : Les Subs à Lyon, Point Ephémère à Paris et le TU à Nantes. Programme :- Une Histoire de la frivolité entre marais et champs – Meg Boury – 35 min. : Une série de portraits performés, transhistoriques et autofictionnels de personnages féminins mythiques : Salomé, Jeanne d’Arc, Mata Hari, Madonna… – Le Rêve de Voler – Nicolas Barry – 30 min. : Dialogue, duo, leçon entre Sophie Billon et Nicolas Barry, le rêve de voler est une fantaisie autour des excès liés à la recherche du dépassement de soi. – Dans le rouge – Jeanne Moynot – 50 min. : Jeanne Moynot explore notre attachement aux objets, les affects invisibles et les récits secrets qui les irriguent. Elle s’interroge sur l’aspect transactionnel de nos relations intimes et quotidiennes.

