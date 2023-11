Gloria Gloria – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 8 décembre 2023, Nantes.

2023-12-08

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre. Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme qui est incroyable, mais qui ne le sait pas encore. Vingt-quatre heures d’une émancipation qui émerge, chaotique et furieuse. Une sortie de route par l’excès, le désir et le feu. Gloria est une femme dont personne ne se méfie : sa routine, ses journées qui se ressemblent, ses horaires et obligations inamovibles. Gloria roule sa cigarette. Jette la poubelle, branche ses écouteurs, part au travail. Est pressée, n’a pas le temps, si ce n’est les coups de fils réguliers qu’elle adresse à Rita, sa meilleure amie à-la-vie-à-la-mort. Gloria vit en collant les heures, et rien ne semble destiné à changer. Elle s’en roule une. Mais ce jour-là, la mécanique ordinaire s’enraye, l’irréparable se produit. Gloria bascule dans un mouvement de destruction incendiaire. Mise en scène : Sarah Delaby-RochetteTexte : Marcos Caramès-BlancoAvec Lucas Faulong, Katell Jan, Benoît Moreira da Silva, Gaïa Oliarj-Inés, Thibaut Farineau Tout public à partir de 13 ans Durée : 1h30 Représentations : jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/