La grande marée – de Simon Gauchet – Saison T.U. / Saison mobile Grand T TU-Nantes Nantes, 30 novembre 2023, Nantes.

2023-11-30

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 – billetterie.legrandt.fr- au Grand T, 68 rue du général Buat à Nantes, du lundi au vendredi de 14h à 18h

Théâtre. Une expédition à la recherche de l’Atlantide, mystérieuse cité engloutie. De Palerme à Budapest, Berlin et Santorin, un groupe d’explorateurs et exploratrices voyagent dans les archives, le temps et les rêves, en quête des territoires immergés en chacun de nous. Voici un spectacle-expédition où l’aventure élargit les imaginaires ! À partir de recherches aux croisements de la géographie, la philosophie et la psychologie, d’explorations d’épaves pleines de mystères, de rêves et de voyages intérieurs, Simon Gauchet et son équipe plongent au fond des abîmes de l’humanité, en quête de notre part engloutie. Conception et mise en scène : Simon Gauchet / L’École Parallèle Imaginaire Texte : Martin MonginInterprétation : Gaël Baron, Yann Boudaud, Rémi Fortin, Cléa LaizéMusique : Joaquim Pavy Tout public à partir de 15 ans Durée : 2h Représentations : du mardi 28 novembre au vendredi 1er décembre 2023 à 20h Coréalisation TU / Le Grand T

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/