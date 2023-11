L’année de la pensée Yannick – de et par Hervé Guilloteau – Saison T.U. TU-Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

TU-Nantes Nantes, 22 novembre 2023, Nantes.

Horaire : 20:00

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Théâtre. Un seul en scène dans les méandres de la folie du deuil qui cultive un penchant évident pour l’auto-apitoiement, avec lucidité et humour. Texte, jeu et mise en scène : Hervé Guilloteau Production : Grosse Théâtre Représentations du 21 au 23 novembre 2023 à 20h TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre. Un seul en scène dans les méandres de la folie du deuil qui cultive un penchant évident pour l'auto-apitoiement, avec lucidité et humour.

Texte, jeu et mise en scène : Hervé Guilloteau
Production : Grosse Théâtre

Représentations du 21 au 23 novembre 2023 à 20h

TU-Nantes
Nantes Nord
Nantes 44300
02 53 52 23 80

