Un début de quelque chose – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 18 novembre 2023, Nantes.

2023-11-18

Horaire : 17:00 18:15

Gratuit : non 6 € à 16 € 6 € enfant + 6 € parent accompagnant (tarif Youpi ! c’est samedi)Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre. Il est question du pouvoir des histoires. Il est question d’un chien bleu, d’un salon, de danse dans un salon, de rebondissements, d’un beau tapis, d’avoir le premier rôle, et surtout le dernier mot. Immergé dans un décor hyper visuel, plastique, joueur et sensible, « Un début de quelque chose » interroge avec humour et inventivité la fabrication des histoires. Ces histoires qu’on se raconte pour se construire, pour avancer, pour être au monde, pour communiquer. Celles qui nous freinent et celles qui nous font agir. Les secrets, bien ou mal gardés. Les histoires qu’on aimerait entendre, celles qu’on aurait préféré ne jamais connaître… Écriture & conception : Laura Fouqueré & Cyril OllivierMise en scène : Laura FouqueréInterprètes : Emma Tricard, Federico Robledo, Anna Von Grünigen & Cyril OllivierComposition musicale : Cyril Ollivier Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h15

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/