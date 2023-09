Camarades – Cie les Maladroits – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 9 novembre 2023, Nantes.

2023-11-09

Horaire : 20:00 21:20

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre. Armés d’un mégaphone, de boîtes de métal et de craies blanches, quatre camarades traversent l’histoire d’une révolution, celle de Colette, de ses luttes féministes et de son émancipation. de et par Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer Tout public à partir de 15 ans Durée : 1h20 Dans le cadre de Restons groupé.es !

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/