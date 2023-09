Joueurs – Cie les Maladroits – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 8 novembre 2023, Nantes.

2023-11-08

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre. Thomas retrouve son ami Youssef en France, après un voyage en Palestine. Dans son atelier, avec des briques, du bois et des théières. ils jouent pour raconter, inventer, tricher parfois, perdre et rejouer, jouent pour comprendre les conflits israélo-palestiniens d’hier et d’aujourd’hui. Création collective : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno WögerbauerMise en scène : Valentin Pasgrimaud et Arno WögerbauerJeu : Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h30 Dans le cadre de Restons groupé.es !

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/