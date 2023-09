Howl 2122 – Laure Catherin / LaDude – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 11 octobre 2023, Nantes.

2023-10-11

Horaire : 20:00 21:10

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Performance poétique et musicale. C’est une déflagration à flux tendu chargée du vécu des étudiants et étudiantes pendant les confinements successifs en plein Covid. Un portrait vibrant de la jeunesse percutée par la gestion de la pandémie. Conception, écriture et interprétation : Laure CatherinComposition et interprétation musicale : Raphaël Mars Tout public à partir de 11 ans Durée : 1h10 Représentations : mercredi 11 et jeudi 12 octobre 2023 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/