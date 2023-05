Narcisse – de et avec Aline Landreau – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 25 mars 2023, Nantes.

Horaire : 18:00 18:45

6 € à 16 €6 € (samedi c'est youpi : pour les enfants et les parents) Billetterie : – tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations les 24 et 25 mars 2023

Danse. « Narcisse » vient réouvrir le grand livre du mythe du même nom et les questionnements existentiels sur l’identité, qui nous irriguent dès l’enfance, en naviguant entre familiarité et étrangeté. « Narcisse » est une quête. Une quête de l’autre et une quête de soi-même. Ce duo chorégraphique raconte une mue, ce moment où il devient nécessaire de quitter l’enfance pour grandir et occuper sa place dans la société. Le « Narcisse » d’Aline Landreau n’est pas un être figé dans sa contemplation mais un être agissant en proie à son désir d’appréhension et de compréhension du monde, de l’altérité. Ses sens sont en éveil et il perçoit la vie avec tout son relief, ses identités mouvantes et subtiles, dans sa dimension collective. Il chemine, construit son nouveau monde, modifie sa perception, accède à de nouvelles dimensions. Un spectacle à voir en famille ! Conception, chorégraphie : Aline LandreauInterprétation : Aline Landreau et Raphaël Dupin Public : en famille, à partir de 7 ans Durée : 45 min.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr