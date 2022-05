TU MUES, TU MEURS !(?)! Le Zéphyr, 22 juin 2022, Hem.

TU MUES, TU MEURS !(?)!

Le Zéphyr, le mercredi 22 juin à 20:00

**TU MUES, TU MEURS !(?)!** ————————— « Tu mues, tu meurs… C’est le titre ! C’est l’histoire de A. C’est l’histoire de F. C’est l’histoire de deux identités qui se construisent en parallèles et qui finissent par se rejoindre en un seul point. » Pour sa deuxième création, **Forbon N’Zakimuena**, s’aventure de plus en plus sur la route des histoires, tout en déployant sa musicalité, en duo sur scène avec le musicien **Adam Carpels**. Tout commence par une rencontre avec l’adolescence, la sienne et celle de jeunes d’aujourd’hui dont il a recueilli la parole. Son récit retrace les métamorphoses de cette période aussi difficile qu’enthousiasmante et nous ouvre les portes de cet entre-deux, qui relie l’enfance et la maturité. Une autofiction en 4 « R » : Récit, Rap, Radio et Reportages.

TARIFS : 4€ / 6€ / 8€

◣ Une création jeune public, à partir de 12 ans ! Dans le cadre d’URBX Festival.

Le Zéphyr Rue du Tilleul, 59510 Hem Hem Nord



