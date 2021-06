Tu mendieras tant ! – Théâtre dans les vignes Puyloubier, 25 juin 2021-25 juin 2021, Puyloubier.

25 juin 2021 19:00:00 Chemin De la Colle Château Gassier

Puyloubier Bouches-du-Rhône

Hervé Fassy, auteur et metteur en scène, vous offre la possibilité d’assister à sa pièce « Tu mendieras tant ! ». Elle retrace l’histoire d’un clochard hors-normes, ancien « monstre sacré » du Théâtre tombé dans la déchéance à la suite d’une déception amoureuse, qui va croiser dans le square où il a élu domicile (le square Molière évidemment !) le chemin d’une jeune provinciale pétillante et irrésistiblement optimiste. Une rencontre émouvante, poétique et drôle…

Tu mendieras tant ! est une comédie qui ne ressemble à aucune autre, un conte moderne et inoubliable dont vous ressortirez heureux.



Des foodtrucks seront disponibles sur place pour vous restaurer et un verre de bienvenue vous sera offert dès votre arrivée.

Vous souhaitez vivre une expérience originale et culturelle ? Le Château Gassier vous propose de venir assister à une pièce de théâtre en plein-air au cœur de son vignoble. Un moment unique de partage dans un environnement exceptionnel

