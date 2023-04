Tu me prêtes une plume Paris Plages / Espace des bibliothèques Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Tu me prêtes une plume Paris Plages / Espace des bibliothèques, 15 juillet 2023, Paris. Le mercredi 19 juillet 2023

de 11h00 à 12h00

Le samedi 15 juillet 2023

de 11h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Lecture pour les tout-petits par la conteuse Isabelle Saeur à l’occasion de Partir en livre. Les oiseaux se moquent des frontières, ils traversent les mers et les déserts, évitent les pièges, passent à travers les mailles des filets. Voyageons avec les oiseaux. Contes par Isabelle Saeur, conteuse, lectrice, formatrice de lecture à voix haute et intervenante de l’association A.C.C.E.S près de chez moi pour la lecture aux tout-petits. Paris Plages / Espace des bibliothèques Quai de Seine 75019 Paris Contact :

Paloma Pineda Isabelle Saeur, conteuse

