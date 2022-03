Tu lis quoi ? Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Tu lis quoi ? Médiathèque de Saint-Dizier, 6 avril 2022, Saint-Dizier. Tu lis quoi ?

Médiathèque de Saint-Dizier, le mercredi 6 avril à 16:00 Sur inscription

Le club de lecture jeunesse pour les mordus de livres qui aiment partager leurs coups de coeur et découvrir de nouvelles histoires. Un moment convivial et d’échange. Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T16:00:00 2022-04-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Médiathèque de Saint-Dizier Adresse 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Tu lis quoi ? Médiathèque de Saint-Dizier 2022-04-06 was last modified: by Tu lis quoi ? Médiathèque de Saint-Dizier Médiathèque de Saint-Dizier 6 avril 2022 Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne