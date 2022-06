Tu dis MAXENT ! JEUDI découverte : De la fontaine de la Madeleine à… Maxent Maxent Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Maxent Ille-et-Vilaine De la fontaine de la Madeleine à « l’attendant mieux ». Sur les traces de Noël Georges au XVIIème siècle. RDV place de l’église. Covoiturage vers lieu de départ. Pas de poussette, tenue adaptée, chiens acceptés si tenus en laisse. 5 euros ; gratuit pour les moins de 14 ans; places limitées. Inscriptions et informations : Mairie de MAXENT 02 99 06 70 15 En partenariat avec la mairie de Maxent, et Nature-Patrimoine-Culture vivante. +33 2 99 06 70 15 De la fontaine de la Madeleine à « l’attendant mieux ». Sur les traces de Noël Georges au XVIIème siècle. RDV place de l’église. Covoiturage vers lieu de départ. Pas de poussette, tenue adaptée, chiens acceptés si tenus en laisse. 5 euros ; gratuit pour les moins de 14 ans; places limitées. Inscriptions et informations : Mairie de MAXENT 02 99 06 70 15 En partenariat avec la mairie de Maxent, et Nature-Patrimoine-Culture vivante. Visuel libre de droit

