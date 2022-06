Tu dis MAXENT ! JEUDI découverte : balade coucher de soleil avec les chauve-souris

Tu dis MAXENT ! JEUDI découverte : balade coucher de soleil avec les chauve-souris, 7 juillet 2022, . Tu dis MAXENT ! JEUDI découverte : balade coucher de soleil avec les chauve-souris



2022-07-07 – 2022-07-07 RDV place de l’église. Covoiturage vers lieu de départ. Pas de poussette, tenue adaptée, chiens acceptés si tenus en laisse. 5 euros ; gratuit pour les moins de 14 ans; places limitées. Inscriptions et informations : Mairie de MAXENT 02 99 06 70 15 En partenariat avec la mairie de Maxent, et Nature-Patrimoine-Culture vivante. RDV place de l’église. Covoiturage vers lieu de départ. Pas de poussette, tenue adaptée, chiens acceptés si tenus en laisse. 5 euros ; gratuit pour les moins de 14 ans; places limitées. Inscriptions et informations : Mairie de MAXENT 02 99 06 70 15 En partenariat avec la mairie de Maxent, et Nature-Patrimoine-Culture vivante. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville