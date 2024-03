Tu devrais venir plus souvent Encagnane Aix-en-Provence, vendredi 26 avril 2024.

Lecture théâtralisée avec Hélène Aznar, Monique Bart, Catherine Suty. Une coproduction des compagnies On verra ça demain et Les Electrons flous.

Des femmes parlent, se parlent, nous parlent. Elles se souviennent des gens connus, aimés ; de leur famille, leur parentèle restée là-bas, les cousins, les voisins, comme un voyage réel ou rêvé.

Défilent les paysages. S’écrivent des portraits émouvants ou cocasses. S’échangent les phrases banales des retrouvailles. Se retrouvent les émotions et les sensations de l’enfance. Se racontent les souvenirs communs…

Durée 50 minutes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:00:00

fin : 2024-04-26

Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

