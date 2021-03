Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, Yvelines « Tu dessines quoi ? » : Interview de Ghislaine Herbéra Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

**Ghislaine Herbéra**, auteure-illustratrice pour la jeunesse, nous livre les rouages de son parcours artistique. Depuis la création de son premier spectacle _Hansel et Gretel_ jusqu’au Prix premier album au Salon du livre jeunesse et de la presse de Montreuil en 2010, pour son album _Monsieur Cent têtes_.

Une interview pour en savoir un peu plus sur l’univers et les personnages de Ghislaine. **Un évènement Graines de papier 2021**

