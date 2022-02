Tu danses ? … Question de Tango ! Yvetot, 5 mars 2022, Yvetot.

Tu danses ? … Question de Tango ! Yvetot

2022-03-05 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-05 20:00:00 20:00:00

Yvetot Seine-Maritime Yvetot

Spectacle + Initiation par Gaëlle Bidault et Detlef Engel, de la Compagnie Art-Scène.

Spectacle : Un spectacle tout public mêlant drôlerie et tendresse où deux personnages, Fritz et Charlotte, racontent le tango, l’expérimentent, le questionnent et découvrent comment « ça marche ». Un voyage plein de fantaisie au cœur du tango argentin.

Initiation : Chaque participant explorera ensuite les deux rôles (guideur et guidée). La parité hommes/femmes n’est pas nécessaire.

Tout public (à partir de 10 ans).

mediatheque@yvetot-normandie.fr +33 2 35 95 01 13 https://mediatheque.yvetot-normandie.fr/

Yvetot

