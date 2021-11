Tu comprendras quand tu seras grand Théâtre des Marionnettes de Genève, 4 décembre 2021, Genève.

Tu comprendras quand tu seras grand

du samedi 4 décembre au mercredi 22 décembre à Théâtre des Marionnettes de Genève

Enfant de cirque, Isidore se voit obligé de suivre temporairement une scolarité sédentaire. Fini les apprentissages au gré des mille et une péripéties de la vie nomade… Isidore rejoint la classe de Madame Tinguely en pleine année scolaire et comprend vite qu’ici règnent des lois et contraintes d’un tout autre genre. À la récréation, il fait la connaissance d’Anaïs, une jeune fille rêveuse et rebelle, bien plus douée pour le dessin que pour l’apprentissage des lettres. Ensemble, ils font l’école buissonnière et s’élancent dans un périple rocambolesque, ponctué de rencontres hautes en couleur. C’était sans compter sur la détermination de Madame Tinguely… Après avoir exploré le parcours d’une princesse libre-penseuse au sein d’une société obscurantiste (La princesse eSt le chevalier, 2017), Steven Matthews s’intéresse ici à l’intégration d’un jeune garçon hors normes dans un environnement plutôt conformiste. Trois marionnettistes-musiciens jouent avec nuance et humour des zones d’ombre et de lumière de ces vastes concepts que sont l’école et la pédagogie. Ce spectacle énergique, drôle et coloré, explore le grand cirque qu’est l’apprentissage de la vie en nous signifiant que même dans le théâtre d’ombres tout n’est pas noir et blanc.

CHF 20.- (plein tarif adulte), CHF 16.- (tarif réduit adulte), CHF 14.- (plein tarif enfant), CHF 10.- (tarif réduit enfant)

Ombres et lumières sur l’apprentissage du cirque de la vie. Théâtre d’ombres, jeu d’acteurs et musique en direct. Dès 5 ans. Une création 2019 du TMG.

Théâtre des Marionnettes de Genève Rue RODO 3, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T17:00:00 2021-12-04T17:50:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T11:50:00;2021-12-05T17:00:00 2021-12-05T17:50:00;2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T15:50:00;2021-12-11T17:00:00 2021-12-11T17:50:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T11:50:00;2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T17:50:00;2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T15:50:00;2021-12-18T17:00:00 2021-12-18T17:50:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T11:50:00;2021-12-19T17:00:00 2021-12-19T17:50:00;2021-12-22T11:00:00 2021-12-22T11:50:00