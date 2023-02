Tu brûles Aimé, tu brûles… Théâtre Krapo Roy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Tu brûles Aimé, tu brûles… Théâtre Krapo Roy, 25 février 2023, Nantes. 2023-02-25

Horaire : 19:30 20:30

Gratuit : non 13€ tarif plein 10€ tarif réduit adulte « Tu brûles Aimé, tu brûles… » est une performance théâtrale atypique parcourant l’univers psychiatrique, les fous et les faiseurs de fous. Puissante par la force des émotions qu’elle suscite, entre humour grinçant à ses débuts et noirceur déstabilisante à son climax. « diaboliquement drôle puis impitoyable, saisissante à bien des égards… du jamais vu ! » Comédie grinçante dont la particularité est que les spectateurs deviennent aussi des acteurs. Ce spectacle, sous forme de thérapie de groupe, bouscule les certitudes quant à la folie apparente des deux protagonistes : une femme médecin ou infirmière et un malade. Le plus dangereux n’est pas forcément celui que l’on croit… « Bien, je pense que nous allons pouvoir commencer notre séance. Tu veux un bonbon ? » Public : adultes Théâtre Krapo Roy Centre-ville Nantes 44000

