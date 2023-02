Tu brûles Aimé, tu brûles… Théâtre Krapo Roy, 24 février 2023, Nantes.

2023-02-24

Horaire : 19:30 20:30

Gratuit : non Tarif plein 13€ Tarif réduit 10€ adulte

Performance théâtrale atypique parcourant l’univers psychiatrique, les fous et les faiseurs de fous. Puissante par la force des émotions qu’elle suscite, entre humour grinçant à ses débuts et noirceur déstabilisante à son climax. C’est un théâtre immersif que la compagnie professionnelle Bande de Sauvages vous propose, diaboliquement drôle puis impitoyable, saisissant à bien des égards… du jamais vu ! Une thérapie de groupe. Un huis clos aux confins de la folie. Il y a, bien sûr, une thérapeute et un malade. Et il y a… vous. Le plus dangereux ? Pas forcément celui que l’on croit ! Comédie dramatique grinçante dont la particularité est que les spectateurs deviennent aussi, à leur insu, des acteurs. Ce spectacle, sous forme de thérapie de groupe en hôpital psychiatrique, bouscule les certitudes quant à la folie apparente des deux protagonistes, et nuance la notion même de folie. Un univers singulier profond et troublant sous des airs comiques. Deux rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 24 et le samedi 25 février 2023, 19h30 au théâtre Kraporoy ! Public : adultes

Théâtre Krapo Roy Centre-ville Nantes 44000

http://www.kraporoy.fr 0974972974 http://www.kraporoy.fr