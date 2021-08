Ttutturu trail Béhorléguy, 18 septembre 2021, Béhorléguy.

Ttutturu trail 2021-09-18 – 2021-09-18

Béhorléguy Pyrénées-Atlantiques Béhorléguy

Le Ttutturru trail propose une compétition ouverte à tous où chacun pourra trouver son rythme au travers d’un marathon, d’un semi marathon, d’un trail enfant, ou d’une randonnée gourmande.

7h30 départ du marathon de l’Hergaray et du relais : 43km 3269 dénivelé+. 9h départ du semi marathon Hergaray : 23km1650 dénivelé +. 7h30 départ randonnée : circuits de 12 à 35km, casse croûte. A partir de 10h et toutes les 1/2h , départ du vertical : 2.5km 850 denivelé. Pass sanitaire

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

©André Metge

