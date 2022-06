Tsunami, 4 décembre 2022, .

Tsunami



2022-12-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-04

Il attend d’un instant à l’autre Sylvain Letailleur, présentateur star du petit écran pour une interview à domicile et aucune fausse note ne sera tolérée ! À commencer par Annabelle, sa blonde épouse dévouée, totalement démunie face une mission inédite pour elle: remplacer la bonne au pied levé! Quand le présentateur télé inculte, son assistante sexy et le cameraman bourru débarquent dans l’appartement somptueux de ce couple bourgeois, tous les repères et les certitudes de J.E.D. volent en éclats !

Confronté à cette bande de bras cassés, déboussolé par sa légitime en pleine rébellion, tiraillé par son démon de midi, J.E.D. en pleine tourmente va finir par perdre pied et entraîner tout ce petit monde dans une cavalcade de rebondissements drôlissimes…

jusqu’au dénouement final aussi inattendu que surprenant !



COMÉDIE DE JEAN-MICHEL WANGER ET DE OLIVIER-MARTIAL THIEFFIN

MISE EN SCÈNE OLIVIER MACÉ



Décors Pauline GALLOT

Costumes Brigitte MASSIOT

Musiques SOREL

Lumières Ronan LE MAGOREC



Patrick PRÉJEAN

Marie-Christine ADAM

Géraldine LAPALUS

Ludovic BERTHILLOT

Richard HERVÉ

C’est le jour J ! Le très médiatique philosophe Jacques Émile Delaville dit « J.E.D» ne tient plus en place !

https://odeon.marseille.fr/programmation/theatre/tsunami

Il attend d’un instant à l’autre Sylvain Letailleur, présentateur star du petit écran pour une interview à domicile et aucune fausse note ne sera tolérée ! À commencer par Annabelle, sa blonde épouse dévouée, totalement démunie face une mission inédite pour elle: remplacer la bonne au pied levé! Quand le présentateur télé inculte, son assistante sexy et le cameraman bourru débarquent dans l’appartement somptueux de ce couple bourgeois, tous les repères et les certitudes de J.E.D. volent en éclats !

Confronté à cette bande de bras cassés, déboussolé par sa légitime en pleine rébellion, tiraillé par son démon de midi, J.E.D. en pleine tourmente va finir par perdre pied et entraîner tout ce petit monde dans une cavalcade de rebondissements drôlissimes…

jusqu’au dénouement final aussi inattendu que surprenant !



COMÉDIE DE JEAN-MICHEL WANGER ET DE OLIVIER-MARTIAL THIEFFIN

MISE EN SCÈNE OLIVIER MACÉ



Décors Pauline GALLOT

Costumes Brigitte MASSIOT

Musiques SOREL

Lumières Ronan LE MAGOREC



Patrick PRÉJEAN

Marie-Christine ADAM

Géraldine LAPALUS

Ludovic BERTHILLOT

Richard HERVÉ

dernière mise à jour : 2022-06-22 par