2022-12-03 – 2022-12-03

TSUGI BIRTHDAY TOUR : MIEL DE MONTAGNE + GWENDOLINE + KALIKA + PENELOPE ANTENA (DJ SET)

ELECTRO POP / COLD-WAVE – FR

Opération Abonné·es ! 1 place au tarif abonné·e achetée / 1 place offerte !

15 ans, 15 fêtes ! D’août à décembre, les équipes de Tsugi et de Tsugi Radio iront de ville en ville souffler leurs bougies.

A Brest, on leur offrira une fête digne de ce nom, qui commencera à La Carène, et continuera jusqu’au bout de la nuit avec Astropolis à La Suite.

C’est beau d’avoir 15 ans ! A La Carène, jeunesse rimera avec légèreté, impertinence et rébellion.

Avec Gwendoline et sa « schlag wave » sombre et pleine d’auto-dérision, la jeunesse désenchantée a trouvé sa bande-son. Le jeune artiste Miel de Montagne nous donnera des envies de liberté et de simplicité avec son électro-pop aussi sincère qu’excentrique. On lâchera prise sur le dancefloor avec Kalika, qui déménage sur scène avec ses paroles féministes crues et ses mélodies fracassantes. La néo-brestoise Penelope Antena sera aussi aux platines pour nous faire danser.

After-party à La Suite (00h-6h30) avec Astropolis : SNTS + Lacchesi + Vanadis (DJ résidente Tsugi Radio). Infos ICI

Ouverture des portes à 20h30

Tarifs :

Abonné.e 12€ en prévente (+frais), 14€ sur place

Plein tarif 18€ en prévente (+frais), 20€ sur place

Tarif réduit 16€ en prévente (+frais), 18€ sur place

PASS La Carène + La Suite : 30€

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/Tsugi-Birthday-Tour-Miel-de-Montagne-Gwendoline-Kalika-Penelope-Antena-DJ-set.html

