TSS ROCK N EAT Lyon, dimanche 26 mai 2024.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Veryshow, présente :Vous les aviez peut-être découvert en ouverture d’OUR LAST NIGHT en 2019, le trois musiciens du groupe de Metal Moderne français TSS (The Sunday Sadness) sont de retour à Lyon ! En pleine ascension notamment grâce à leur titre aux influences Nu-Metal “Would You Be My Therapy?”, ils seront de passage dimanche 26 mai au Rock’n Eat ! Préparez-vous à être happés par l’univers envoûtant du trio !

Tarif : 21.90 – 21.90 euros.

Début : 2024-05-26 à 19:00

ROCK N EAT 32 QUAI ARLOING 69009 Lyon 69