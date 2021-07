Agde Agde Agde, Hérault TSIGANES – À LA RENCONTRE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

TSIGANES – À LA RENCONTRE Agde, 18 septembre 2021, Agde. TSIGANES – À LA RENCONTRE 2021-09-18 – 2021-09-23

Agde Hérault Agde À la rencontre des Tsigane: Expos, Photos, Écrivains, Poètes, Voyages, Histoire, Débats, Théâtre, Cinéma, Musique. Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre:

Exposition des photographies: Jeannette Gregori. Office de Tourisme Agde. La poésie tsigane : Luis Ruiz Slam Kalo, Joseph Stimbach, Nouka Maximoff, Marie Alice Gargaud.

15h à 17h: Office de Tourisme Agde, Information 06 45 82 46 14. ENTRÉE LIBRE Lundi 20 au Samedi 25 Septembre:

Exposition des photographies: Jeannette Grégory.

Stand livres : Joseph Stimbach, Maryse Alice Gargaud (Association FRIDA AN MARO DJI ), Nouka Maximoff.

Office de Tourisme d’Agde, ENTRÉE LIBRE. Mardi 21 Septembre:

Conférence de Yoanna Rubio :

18H30 à 20h : « Les femmes font et les hommes garantissent » Office de Tourisme d’Agde, ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACE DISPONIBLES. Mercredi 22 Septembre:

Deux conférences-débats: « 1000 ans de voyage » animées par Gabi Jimenez. Artiste- Auteur des Arts Visuels (association ADVOG) 15H -16h30: Jeune public / Office de Tourisme d’Agde.

18H30 – 20H: Tout public / Office de Tourisme d’Agde.

dernière mise à jour : 2021-07-16

